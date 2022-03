Capello i-a luat banderola lui John Terry

John Terry nu mai este capitanul echipei nationale a Angliei, selectionerul Fabio Capello anuntand acest lucru prin intermediul unui comunicat de presa.

"Dupa ce am analizat mult situatia, am decis ca este cel mai bine sa-i retrag banderola de capitan jucatorului John Terry. In calitatea sa de capitan al echipei nationale, John Terry a avut un comportament pozitiv.

Totusi, trebuie sa iau in calcul alte considerente si ceea ce este mai bine pentru nationala Angliei. In luarea deciziei am fost influentat de ceea ce am crezut eu ca este mai bine pentru nationala Angliei", a precizat Fabio Capello in comunicatul citat.

Fundasul celor de la Chelsea este implicat intr-un scandal monstru, fiind acuzat ca a lasat-o insarcinata pe iubita celui mai bun prieten, Wayne Bridge, iar apoi a ajutat-o pe fata sa avorteze.

M.D.

