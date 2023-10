Chivu, din nou neconvocat

Fundasul roman al gruparii Internazionale Milano, Cristi Chivu, n-a fost convocat de tehnicianul Jose Mourinho pentru partida cu Genoa, din etapa a 27-a a campionatului italian de fotbal, Serie A.

Chivu acuza probleme medicale, iar tehnicianul portughez al "nerazzurrilor" a decis sa nu-l forteze pentru a evita o eventuala accidentare mai grava care l-ar face sa rateze meciul cu Manchester United, de miercuri, din mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor.

Ultima partida in care Mourinho l-a avut la dispozitie pe Chivu a fost chiar meciul tur cu Manchester United. De atunci, Inter a jucat doua meciuri: in campionat AS Roma si in cupa cu Sampdoria, "reusind" sa primeasca 6 goluri!

Nici celalalt fundas central titular al Interului, argentinianul Walter Samuel, nu va face deplasarea la Genoa. In schimb, Mourinho va putea conta pe serviciile lui Zlatan Ibrahimovic, care a lipsit in ultimele doua partide.

Disputa dintre Genoa si Inter, din etapa a 27-a a campionatului italian de fotbal, Serie A., va avea loc sambata, de la ora 19:00.

