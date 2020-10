Gazdele meciului Rennes - Krasnodar nu au respectat masurile sanitare, UEFA a deschis o procedura dsciplinara

UEFA a retinut in dosar faptul ca fanii gazdelor nu au respectat masurile de distantare fizica in tribune si nu au ramas pe locurile ce le-au fost alocate. De asemenea, delegatia oficiala a clubului Rennes nu a respectat masurile sanitare stabilite din cauza pandemiei de coronavirus, care includ distantarea fizica si purtarea mastii tot timpul.In plus, in tribune au fost blocate caile de acces si impiedicata, astfel, circulatia fluida a spectatorilor.La meciul de pe Stadionul Roazhon Park (30.000 de locuri) au asistat 5.000 de spectatori.UEFA va anunta sanctiunile in acest caz la 10 noiembrie.