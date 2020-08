Juventus si Real Madrid, eliminate din Liga Campionilor. Merg mai departe Lyon si Manchester City

Lyon a acces in sferturi desi a fost invinsa de Juventus in deplasare, scor 2-1 (goluri Ronaldo - penalti, '60 / Depay '12 - penalti). In tur, scorul a fost 1-0 pentru Lyon. Echipa lui Ciprian Tatarusanu s-a calaificat datorita golului marcat in deplasare. Tatarusanu a fost rezerva.Manchester City a invins, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Real Madrid, in mansa secunda a sferturilor de finala. Au marcat Sterling '9 si Jesus '68 pentru City, respectiv Benzema '28 pentru Real Madrid. In tur, a fost 2-1 pentru City.Leipzig, Atletico Madrid , Atalanta si PSG s-au calificat in optimi in martie, inainte de intreruperea competitiei din cauza pandemiei de coronavirus.xxaPartidele Bayern Munchen Chelsea Londra (in tur 3-0 pentru Bayern) si FC Napoli (in tur 1-1) se vor disputa sambata.In sferturile de finala vor avea loc urmatoarele dueluri:Manchester City (Anglia) - Olympique Lyon (Franta)Leipzig (Germania) - Atletico Madrid (Spania)Napoli (Italia) / FC Barcelona (Spania) - Chelsea (Anglia) / Bayern Munchen (Germania)Atalanta (Italia) - Paris Saint-Germain (Franta)