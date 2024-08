Keseru a marcat un gol pentru Tours

Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol, vineri, pentru formatia sa, Tours.

Keseru a marcat in partida pe care cei de la Tours au castigat-o, scor 4-1, in fata echipei Nimes, in etapa a 24-a din Ligue 2. Golul internationalului roman de tineret a venit in minutul 43.

Celelalte goluri ale disputei au fost marcate de Giroud (min.35 si 88) si Ca (min.64) pentru gazde, respectiv Mandrichi (min.12) pentru oaspeti.

Claudiu Keseru (23 de ani) este imprumutat de FC Nantes la Tours pana la finalul sezonului.

Ads