Lobont a luat gol la 3 minute dupa debutul pentru AS Roma

Debut nefast pentru Bogdan Lobont la AS Roma, acesta incasand un gol la doar 3 minute dupa ce a intrat pe teren la partida AS Roma - Napoli, din etapa a 7-a a campionatului italian de fotbal, Serie A.

Adus in aceasta vara de la Dinamo, goalkeeperul roman a inceput meciul ca rezerva, insa a intrat in teren in minutul 21, dupa ce titularul Julio Sergio s-a accidentat.

In minutul 24, insa, atacantul argentinian Ezequiel Lavezzi a trimis un sut surprinzator, la care "Pisica" nu a putut face nimic si scorul a devenit 0-1.

In cele din urma, AS Roma a intors scorul si a castigat cu 2-1, dupa doua goluri ale lui Francesco Totti.

Bogdan Lobont (31 de ani) evolueaza sub forma de imprumut la AS Roma.

