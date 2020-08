Ludogoret, Sheriff Tiraspol si Ferencvaros s-au calificat in turul doi al preliminariilor Champions League

Ludogoret a dispus cu 3-1 de Buducnost, la Podgorica, avand doi fundasi centrali romani, Cosmin Moti (capitan) si Dragos Grigore. Ambii au fost integralisti, in timp ce atacantul Claudiu Keseru a fost introdus pe teren in min. 76, in locul spaniolului Higinio. Higinio (12), Tchibota (25) si Cauly (90+3) au marcat golurile bulgarilor, iar Igor Cukovic (31) a punctat pentru gazde.Sheriff Tiraspol a trecut cu 2-0 de luxemburghezii de la Fola Esch, prin golurile inscrise de Anatole Abang (ex-Astra), in min. 36, si Andrej Lukic (80). Fundasul roman Andrei Peteleu a fost integralist la campioana Moldovei.Ferencvaros a eliminat campioana Suediei, Djurgaarden, cu 2-0, la Budapesta, ambele goluri fiind reusite de Tokmac Nguen (33, 62). La campioana Ungariei a jucat in ultimul sfert de ora francezul Aissa Laidouni (ex- FC Voluntari).Rezultatele din primul tur preliminar al competitiei:Miercuri 19 augustFC Ararat-Armenia (Armenia) -0-1, dupa prelungiri- KuPS Kuopion (Finlanda) 5-0Flora Tallinn (Estonia) -1-1 (0-0, 1-1), dupa prelungiri; 2-4 la loviturile de departajare- Djurgaardens IF (Suedia) 2-0- Riga FC (Letonia) 2-0 Dinamo Tbilisi (Georgia) -- FC Dundalk (Irlanda) 3-0- CS Fola Esch (Luxemburg) 2-0Gap Connah's Quay (Tara Galilor) -0-2Buducnost Podgorica (Muntenegru) -Floriana FC (Malta) -Marti 18 august- Sileks Kratovo (Macedonia) 4-0- Linfield Belfast (Irlanda de Nord) 1-0- FC Astana (Kazahstan) 6-3- KR Reykjavik (Islanda) 6-0- College Europa (Gibraltar) 5-0Turul doi al preliminariilor Champions League vor avea loc pe 25 si 26 august.CITESTE SI: VIDEO Rezumatul partidei Floriana - CFR Cluj din Champions League. Meciul nu a fost televizat in Romania