Miercuri se decide prima finalista a Cupei Confederatiilor

Miercuri este programata prima semifinala a Cupei Confederatiilor, partida ce va opune selectionatele Spaniei si a Statelor Unite ale Americii.

Campioana europeana Spania este favorita partidei, acumuland punctaj maxim in grupe, dupa 3 partide in care nu a primit gol (5-0 cu Noua Zeelanda, 1-0 cu Irak si 2-0 cu Africa de Sud).

De cealalalta parte, americanii s-au calificat in penultima faza a competitiei gratie jocului rezultatelor, dupa o victorie surprinzatoare in fata Egiptului, scor 3-0, africanii impunandu-se in etapa a doua in fata Italiei. Statele Unite au obtinut calificarea cu doar 3 puncte, datorita golaverajului, in dauna Italiei, campioana mondiala fiind invinsa in ultima etapa de Brazilia, scor 0-3.

Partida Spania - Statele Unite va incepe de la ora 21:30.

Cea de-a doua semifinala a competitiei, Brazilia - Africa de Sud, este programata joi.

