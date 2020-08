Surprize in turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Celtic Glasgow, eliminata de Ferencvaros, Legia Varsovia, de Omonia Nicosia

Rezultatele meciurilor de miercuri sunt urmatoarele: AZ Alkmaar (Olanda) - Viktoria Plzen (Cehia), scor 3-1 (1-1, 0-0), dupa prelungiri;- Condusi cu 1-0 din minutul 78, olandezii au egalat in minutul 90+5, dintr-un penalti transformat de Koopmeiners.Celje (Slovenia) - Molde (Norvegia), scor 1-2;Qarabag (Azerbaidjan) - Serif Tiraspol (Republica Moldova), scor 2-1;Suduva (Lituania) - Maccabi Tel Aviv (Israel), scor 0-3;Lokomotiva Zagreb (Croatia) - Rapid Viena (Austria), scor 0-1;Ludogoret (Bulgaria) - Midtjylland (Danemarca), scor 0-1; CFR Cluj (Romania) - Dinamo Zagreb (Croatia), scor 2-2 (1-1, 0-1), 5-6 dupa loviturile de departajare;Dinamo Brest (Belarus) - FK Sarajevo (Bosnia Hertegovina), scor 2-1;Legia Varsovia (Polonia) - Omonia Nicosia (Cipru), scor 0-2, dupa prelungiri;Young Boys Berna (Elvetia) - Klaksvik (Insulele Feroe), scor 3-1;Celtic Glasgow (Scotia) - Ferencvaros (Ungaria), scor 1-2.Echipele invingatoare merg in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, invinsele in turul al treilea preliminar al Ligii Europa.Marti, PAOK Salonic s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (3-1), echipa Besiktas Istanbul , iar Steaua Rosie Belgrad a invins, in deplasare, cu 1-0 (0-0), pe KF Tirana.Tragerea la sorti a meciurilor din al treilea tur al treilea preliminar al Ligii Campionilor va avea loc luni, iar pentru Liga Europa, aceeasi mansa, marti.