Toja: Liga Campionilor e ceva incredibil, e ca si cum ai juca la Cupa Mondiala

Mijlocasul Juan Toja a ramas un star pentru jurnalistii de peste ocean. Fotbalistul columbian a acordat un interviu in care a vorbit despre viata de la Steaua si experienta de a juca in Liga Campionilor.

"In ceea ce ma priveste, cred ca primul meu sezon in Romania a fost unul pozitiv. M-am simtit bine tot sezonul, am facut jocuri foarte bune, am avut continuitate si joc intr-un campionat important din Europa, de aceea sunt foarte multumit. Din nefericire, nu am castigat campionatul si nici nu vom juca in Liga Campionilor, insa ne luptam pentru Liga Europa si vom vedea ce va fi...

A fost o experienta foarte frumoasa. adevarul este ca Liga Campionilor este ceva incredibil. Este una din cele mai importante competitii din lume. Este ca si cum ai juca la Cupa Mondiala. Am incercat sa ma bucur cat am putut de aceasta experienta", a declarat Toja pentru site-ul FutbolMLS.com.

Columbianul Juan Toja a fost transferat de Steaua in urma cu un an, de la formatia FC Dallas. Mijlocasul sud-american a evoluat in grupele Champions League in formatia ros-albastra in sezonul 2008/2009.