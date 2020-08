Zidane: "Am pierdut calificarea, dar sunt mandru de jucatorii mei pentru tot ce au realizat in acest sezon"

"Am pierdut calificarea, nu suntem multumiti. Dar sunt mandru de jucatorii mei, de ce am realizat in acest sezon. 95 la suta din ce am realizat in acest sezon a fost excelent", a declarat Zidane.Manchester City a invins, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Real Madrid, in mansa secunda a optimilor de finala. Au marcat Sterling '9 si Jesus '68 pentru City, respectiv Benzema '28 pentru Real Madrid. In tur, a fost 2-1 pentru City.