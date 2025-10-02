Șoc pentru Manchester City și Barcelona. Ce s-a întâmplat în prelungirile meciurilor din Champions League

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 01:09
152 citiri
Pep Guardiola FOTO X @TheEuropeanLad

Formația Paris Saint-Germain a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Barcelona, într-un meci din etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, în care catalanii au condus cu 1-0. Tot miercuri, echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, a remizat cu Bayer Leverkusen, scor 1-1, și Villarreal a remizat cu Juventus, scor 2-2, într-o confruntare arbitrată de Istvan Kovacs.

Rezultate din Liga Campionilor:

FC Barcelona – Paris Saint-Germain 1-2

Au marcat: Ferran Torres ’19 / Mayulu ’38, Goncalo Ramos ‘90

Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1

Au marcat: Kofane ’65 / Saibari ‘72

La PSV, Dennis Man a jucat până în minutul 74.

Villarreal – Juventus 2-2, meci arbitrat de Istvan Kovacs

Au marcat: Mikautadze ’18, Veiga ‘90 / Gatti ’49, Conceição ‘56

Arsenal LondraOlympiakos Pireu 2-0

Au marcat: Martinelli ’12, Saka ‘90+2

AS Monaco – Manchester City 2-2

Au marcat: Teze ’18, Dier ’90 (penalti) / Haaland ’15, ‘44

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4-1

Au marcat: Svensson ’28, Chukwuemeka ’50, Guirassy ’82, Brandt ‘90+1 / Guruzeta ‘61

Napoli – Sporting Lisabona 2-1

Au marcat: Hojlund ’36, ‘79 / Suarez ’62 (penalti)

