Mijlocașul FCSB-ului a tras concluziile: ”Un joc execrabil”

Jucătorul Mihai Lixandru a afirmat, marţi, după eliminarea echipei FCSB din Liga Campionilor, că formaţia sa trebuie să uite cât mai repede înfrângerea cu Sparta Praga, scor 2-3, şi că trebuie să se concentreze pe play-off-ul Europa League.

"În prima parte a fost un joc execrabil din partea noastră, cu gol din corner. Am încercat după pauză să revenim, dar nu s-a mai putut. Acum trebuie să ne ridicăm, să stăm cu capul sus şi să ne concentrăm pentru play-off-ul din Europa League. Nu ar fi fost o minune să ne calificăm, dar era foarte greu, eram aproape, zic eu, dar nu s-a întâmplat. Când iei gol în minutul 10 datele problemei se schimbă şi după aia nu ne-a mai ieşit nimic. Ştim însă că am făcut totul până la final şi asta este, mergem în play-off-ul pentru Europa League.

Nu am fost surprinşi de nimic, ei au dat un gol din corner în minutul 10, apoi noi am încercat să ieşim la joc noi, am încercat să ne deschidem, am stat bine şi veneau pe mingea a doua... A fost jocul lor, care le-a convenit, ei să conducă şi noi să ne desfacem. Eram conştienţi de importanţa jocului, dar se întâmplă. În opinia mea am arătat că suntem caractere şi că avem atitudine în repriza a doua. Nu plecăm favoriţi în play-off pentru Europa League, trebuie să-i analizăm, dar trebuie neapărat să intrăm în sezonul acesta în Europa League", a spus Lixandru.

FCSB a fost eliminată din Liga Campionilor la fotbal de echipa cehă Sparta Praga, care s-a impus cu scorul de 3-2 (3-0), marţi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în manşa secundă din turul al treilea preliminar.

Campioana României va continua în play-off-ul Europa League, în care va înfrunta formaţia austriacă LASK Linz. FCSB va juca primul meci în deplasare, pe 22 august, iar manşa secundă la Bucureşti, pe 29 august.

FCSB are prezenţa asigurată în grupele Conference League dacă va fi eliminată de LASK.

Ads