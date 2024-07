Mihai Stoica era convins că FCSB va câștiga cu Virtus. Care a fost marea temere înainte de meciul din San Marino

FCSB a câștigat meciul cu Virtus AC, din turul 1 preliminar al Champions League, manșa tur, cu 7-1. Returul de pe stadionul Steaua din capitală de peste o săptămână se anunță doar o formalitate.

Mihai Stoica, președinte consiliului de administrație al FCSB, spune că se aștepta ca echipa lui să câștige meciul, însă a avut alte emoții. S-a temut de eventuale accientări, dar și de eventualele cartonașe galbene. Jucătorii sunt suspendați un meci în preliminarii, dacă ajung la trei cartonașe.

Totul a fost bine însă pentru echipa lui, care a luat un singur cartonaș galben, prin David Kiki. Mihai Stoica este însă sincer și spune că meciul cel mai important este cel cu U Cluj.

„Le-am spus înainte de meci că sunt şapte meciuri în care n-au voie să ia trei cartonaşe, iar orice cartonaş la meciurile astea două cu Virtus... Cu tot respectul, ştiam că nu vom avea probleme, sunt jucători amatori, dar ce e important e că s-a jucat serios. Se poate întâmpla să vezi că adversarul să fie modest şi să te faci de râs, dar ai noştri au fost bine.

Primul examen este sâmbătă cu Universitatea Cluj. Până acum am fost nemulţumit cum ne-am prezentat în prima jumătate a meciului cu Corvinul. În a doua parte, da, am fost net superiori. Meciul de azi nu are relevanţă, a fost reuşit. U Cluj e primul adversar serios, după aia toate gândurile noastre merg spre Maccabi Tel Aviv, care azi a câştigat 2-0. Ştim că vom întâlni un adversar foarte puternic şi noi la momentul ăla trebuie să fim foarte bine.

Recordurile de azi nu mă impresionează, chiar deloc, nu. Cu Aalborg s-a câştigat cu 6-0, dar era Aalborg. Azi nu are relevanţă scorul. Mai bine de jumătate dintre cei prezenţi pe stadion au fost români, am jucat ca acasă.

Clar, clar (n.r. - la retur vor evolua jucătorii tineri). Oricum trebuie să joace, e o posibilitate să joace şi Toma, Popa, normal. Acum să vedem că trebuie gândit pachetul de meciuri. Jucăm trei meciuri importante, U Cluj, Slobozia şi Maccabi, meciul tur, după care Galaţi şi returul la Budapesta cu Maccabi. Să fim inspiraţi cu alegerile pe care le facem, că trebuie gândită o echipă... Importantă e dubla cu Maccabi.”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

