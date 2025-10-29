Tamas nu pronunta cuvantul care incepe cu litera "P"

Miercuri, 31 Martie 2010, ora 08:58
1863 citiri
Tamas nu pronunta cuvantul care incepe cu litera "P"

Eroul lui West Bromwich Albion in derbiul cu Reading, Gabi Tamas, este personajul principal al unui articol aparut in presa britanica intitulat "Tamas nu foloseste cuvantul care incepe cu litera P".

Internationalul roman a refuzat sa vorbeasca cu jurnalistii de la Express & Star despre promovarea lui WBA in Premier League.

"Nu vreau sa discut despre promovare in acest moment pentru ca mai avem 6 partide de jucat iar fotbalul e fotbal. Voi vorbi la finalul acestor intalniri.

Este in continuare dificil pentru noi deoarece presiunea este foarte mare. Trebuie sa castigam cele 12 puncte si apoi putem discuta despre promovarea in premier League, nu acum", a declarat Tamas.

West Bromwich Albion a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata sambata impotriva celor de la Reading, fundasul roman marcand golul egalarii in final.

Echipa lui Tamas mai are nevoie de doar 12 puncte in urmatoarele 6 partide pentru a-si asigura una din primele doua pozitii in clasament si, implicit, promovarea in Premier League.

M.D.

