FCSB, aproape să piardă un titular: ”Am vorbit”

FCSB poate pierde un titular important, după meciul cu Maccabi Tel Aviv. Risto Radunovic a anunțat că a avut o discuție cu un club, privind plecarea sa.

Acesta a intrat în ultimele șase luni de contract cu FCSB, iar, potrivit regulilor, poate semna un precontract cu oricine.

El a vorbit și despre meci, spunând că jocul îi dă speranțe. Crede că returul va fi câștigat la un gol diferență de echipa sa.

”Nu pot să zic că e un rezultat echitabil. Nu am fost inspirați în seara asta, după au marcat ei și trebuie să ne mulțumiți cu asta. Ultimele 15 minute am forțat și îmi pare rău că nu am câștigat.

Sunt campionii Israelului, sunt o echipă bună. Avem avantaj că se joacă la Budapesta și sperăm să ne calificăm. Nu mă gândesc la eliminare, sper să avem un rezultat bun și să ne calificăm. Jocul ne dă speranțe. Sper să câștigăm la un gol diferență și să ne calificăm.

Nu s-au schimbat multe, dar nu mai e Coman cu noi. Era un jucător care făcea meciuri mare, care avea calitate. Dar acum trebuie să iasă altcineva în evidență.

Eu am zis că am contract până în iarnă, vedem ce o fi. Acum am voie să discut cu oricine și vedem ce o fi. Nu pot să vorbesc, vedem ce spun agenții, ce spun ei și aștept cea mai bună soluție. Nu am nimic concret, am vorbit cu cineva, dar nu pot să zic că e ceva oficial”, a spus Risto Radunovic.

Risto Radunovic este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul FCSB-ului. A ajuns la echipa din București în ianuarie 2021, adus de la Astra Giurgiu.

