Spectacolul revine în Champions League: cele mai tari meciuri programate în prima rundă, 17-19 septembrie

În această săptămână începe spectacolul din Champions League. Marți, miercuri și joi vom vedea primele meciuri din noul sezon, care are un format complet modificat față de cel din stagiunea precedentă.

Din acest sezon, în Champions League participă 36 de echipe. UEFA a decis să mărească numărul de echipe participante cu 4, dar cea mai importantă modificare nu este aceasta. S-a renunțat la sistemul cu opt grupe și vom avea o singură ligă în care sunt cele 36 de echipe.

Astfel, fiecare echipă va avea 8 meciuri cu câte 2 echipe din fiecare urnă valorică. La final, primele opt clasate se califică în optimile de finală, unde vor ajunge și învingătoarele din barajele disputate de ocupantele locurilor 9-24. Celelalte echipe vor fi eliminate.

Programul meciurilor din prima rundă de Champions League:

Marți, 17 septembrie

Juventus - PSV, ora 19:45

Young Boys - Aston Villa, ora 19:45

Bayern München - Dinamo Zagreb, ora 22:00

Milan - Liverpool, ora 22:00

Real Madrid - Stuttgart, ora 22:00

Sporting - Lille, ora 22:00

Miercuri, 18 septembrie

Bologna - Șahtior Donețk, ora 19:45

Sparta Praga - Salzburg, ora 19:45

Club Brugge - Borussia Dortmund, ora 22:00

Celtic - Slovan Bratislava, ora 22:00

Manchester City - Inter, ora 22:00

PSG - Girona, ora 22:00

Joi, 19 septembrie

Steaua Roșie Belgrad - Benfica, ora 19:45

Feyenoord - Bayer Leverkusen, ora 19:45

Atalanta - Arsenal, ora 22:00

Atletico Madrid - Leipzig, ora 22:00

Monaco - Barcelona, ora 22:00

Brest - Sturm Graz, ora 22:00

Ads

AC Milan - Liverpool

Acesta este unul dintre cele mai tari meciuri din această rundă. AC Milan a câștigat Champions League de 7 ori în istorie, în timp ce Liverpool a reușit de 6 ori acest lucru. Ambele echipe vor să ajungă în fazele superioare ale competiției, astfel că va fi un meci echilibrat. Ultima dată, cele două s-au întâlnit în sezonul 2021/2022, când Liverpool a câștigat ambele meciuri din faza grupelor. La pariuri online, Liverpool este favorită, cu o cotă de 1.90 să se impună. Egalul are 3.65, iar succesul italienilor are 3.95.

Manchester City - Inter

Un alt meci de top, care îți va aduce aminte cu siguranță de finala Champions League din 2023. Atunci, echipele s-au întâlnit în finala de la Istanbul, iar englezii au câștigat cu 1-0. În acest moment, City este echipa mai în formă și are patru victorii în tot atâtea meciuri din acest sezon de Premier League. În schimb, Inter a alternat meciurile bune cu cele mai puțin bune. La pariuri, City este clar favorită și are cota 1.53 la victorie. Egalul are cota 4.50, iar succesul lui Inter are cota 5.80.

Ads

AS Monaco - FC Barcelona

Joi seară, unul dintre cele mai tari meciuri este cel dintre AS Monaco și FC Barcelona. Francezii au câștigat un amical în vară cu 3-0 mi contra celor de la FC Barcelona, dar de atunci multe lucruri s-au schimbat. FC Barcelona este pe val, iar în ultimele două etape a dat 4 goluri cu Girona și 7 cu Valladolid. Așadar, e de înțeles de ce catalanii sunt văzuți favoriți și au cota 1.77 să câștige. Remiza are cota 3.95, iar victoria gazdelor are cota 4.20.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment și sunt preluate din oferta Unibet (Licența nr. L1160657W000330). La acest operator, utilizatorii pot miza pe o gamă largă de evenimente, la cote atractive.

În același timp, cei de la Unibet pregătesc mereu promoții speciale pentru competiții precum Champions League, așa cum este, de exemplu, Predictorul gratuit Game of Champions - o provocare care le oferă amatorilor de predicții posibilitatea de a câștiga 125.000 RON cash, răspunzând corect la toate întrebările.

Jocurile de noroc cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!

Ads