Alphonso Davies, copilul minune al lui Bayern, a crescut in casa unor romani, dupa ce a fugit din calea razboiului

Povestea lui e demna de filmele americane.Nascut in Ghana, din parinti liberieni, Davies a ajuns la 5 ani in Canada, unde a locuit un timp, intr-o tabara de refugiati, impreuna cu familia.Au ajuns pe continentul nord american, dupa ce in Liberia a izbucnit un razboi civil.A inceput fotbalul la Edmonton, insa Vancouver Whitecaps l-a ochit si l-a transferat.Acolo l-a intalnit si pe Nicolas Apostol, copilul unor romani plecati in anii 90, in Canada.S-au imprietenit la catarama. Nu de putine ori au fost momentele cand Alphonso Davies venea la prietenul sau, acasa, unde se simtea fantastic. O spune chiar tatal lui Nicolas Apostol."In iarna, de sarbatori a fost in Canada si s-a intalnit si cu fiul meu. Au fost de mici, aici la Vancouver, la echipa, si la nationalele de juniori ale Canadei. Alphonso e super baiat. Inainte sa plece la Bayern, a venit de multe ori si la mine in casa, il consideram de-ai casei. Se simtea bine la noi.Chiar ma bucur foarte mult pentru el ca a ajuns departe. Merita, are o viteza fantastica de cand il stiu eu. De mic a avut un potential urias. Ei vorbesc mereu, tin legatura, sunt buni prieteni. Din ce mi-a spus fiul meu, a ramas tot la fel de modest, cu capul pe umeri", spunea romanul Cris Apostol pentru Ziare.comCu toate ca la Vancouver juca atacant lateral sau mijlocas de creatie, Bayern Munchen a dat 15 milioane de dolari pe el si l-a facut unul dintre cei mai buni fundasi stanga din lume.