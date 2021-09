Ce recompensă i-a oferit Cristiano Ronaldo unei doamne de la securitate pe care a făcut-o KO FOTO

Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Manchester United în meciul cu Young Boys Berna din deplasare, în prima etapă din grupele Ligii Campionilor.

CR 7 a deschis scorul pentru United, dar gazdele au întors rezultatul și au câștigat cu 2-1.

Înaintea partidei, la încălzire, Ronaldo a trimis un șut violent pe lângă poartă, iar mingea a pus-o la pământ pe o doamnă de la securitate.

Ronaldo s-a dus să verifica dacă totul e în regulă cu persoana lovită, apoi i-a oferit un tricou, spre încântarea "victimei".

Manchester United star Cristiano Ronaldo KOs steward with shot during warm-up at Young Boys pic.twitter.com/wLwMXkJZ4h