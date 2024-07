Cum putea Steaua sa scape de Manchester City: Schimbarea majora pregatita de UEFA in Liga Campionilor

Steaua ar fi scapat de dubla infernala cu Manchester City daca UEFA isi punea planul in aplicare mai devreme.

Forul european a hotarat sa schimbe formatul de calificare in Liga Campionilor, insa abia incepand cu sezonul 2018/2019, potrivit ESPN.

Astfel, cele mai bune patru campionate din Europa vor trimite direct in grupele Ligii Campionilor cate patru echipe.

In acest moment, primele trei echipe se califica direct, iar a patra joaca play-off-ul pentru grupele Ligii Campionilor.

In acest an, locul 4 din Anglia a fost Manchester City, tocmai adversara Stelei din preliminarii.

Primele patru ligi se vor stabili in functie de coeficientii UEFA. In acest moment, Anglia, Spania, Germania si Italia sunt eligibile pentru a trimite cate patru echipe direct in grupele Ligii.

