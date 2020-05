Doua cluburi de top ameninta ca vor boicota Liga Campionilor

Ziare.

Potrivit BeSoccer , cele doua cluburi vor sa boicoteze Liga Campionilor deoarece se simt nedreptatite.Liga Campionilor ar urma sa fie reluata undeva in luna august, iar campionatul din Franta a fost anulat. Astfel, PSG si Lyon vor avea 5 luni de pauza pana la meciurile din Liga Campionilor."Cele doua cluburi considera ca au de suferit in comparatie cu adversarii lor din Spania, Anglia, Italia si Germania, care vor juca fotbal si in iunie si iulie", noteaza Be Soccer."Cu Ligue 1 anulata, cele doua echipe franceze aflate inca in Liga Campionilor se simt dezavantajate si ameninta ca nu vor participa la reluarea competitiei", a mai scris sursa citata.PSG s-a calificat in sferturile de finala dupa ce a eliminat-o pe Borussia Dortmund, in timp ce Lyon are de jucat returul cu Juventus. In prima mansa, francezii s-au impus cu 1-0.C.S.