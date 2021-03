VIDEO Se inclina in fata lui Gica Hagi: ce a postat UEFA pe contul oficial

Saptamana viitoare se reiau partidele din Champions League, iar UEFA incearca sa creasca tensiunea din jurul acestor partide.Pe contul oficial de Twitter al UEFA Champions League sunt prezentate cateva dintre cele mai frumoase goluri marcate cu piciorul stang!Nu putea lipsi, bineinteles, reusita senzationala a lui Hagi din partida Galatasaray - AS Monaco, scor 3-2.A fost un trasor de la distanta, care s-a oprit exact in vinclul portii lui Porato. Golul lui Hagi a dus scorul la 2-0 pentru turci, care la vremea aceea (septembrie 2000) erau antrenati de Mircea Lucescu In acea partida, Hagi a facut si o boacana, fiind eliminat in minutul 69 dupa un cumul de cartonase galbene. Din fericire pentru turci, la scurt timp si francezii au ramas in 10.Golul marcat de Hagi cu AS MonacoHagi a participat de patru ori cu Galatasaray in grupele Ligii Campionilor, din 1998 pana in 2001.Citeste si: