Liga Campionilor: Clasamentul golgheterilor din acest sezon si intreaga istorie

Vedeta argentiniana Lionel Messi, care a marcat un hat-trick pentru FC Barcelona in Liga Campionilor, este golgheterul acestui sezon in cea mai importanta competitie intercluburi, cu 6 goluri.

Messi, care a revenit in weekend, cu gol, dupa o perioada in care a fost accidentat, a marcat de trei ori in victoria reusita de Barca cu scorul de 4-0 in fata formatiei Manchester City.

Leo Messi are doua goluri mai mult decat uruguayanul Edinson Cavani, care a punctat si el o data miercuri pentru PSG, in victoria la scor de forfait cu FC Basel (3-0).

Messi s-a apropiat la 7 goluri de rivalul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) in clasamentul golurilor marcate de la inceputul Champions League, portughezul avand 96 de reusite in total, iar argentinianul 89.

Clasamentul golgheterilor sezonului 2016-2017 in Champions League:

6 goluri: Leo Messi (FC Barcelona)

4 goluri: Edinson Cavani (Paris SG)

3 goluri: Sergio Aguero (Manchester City), Pierre Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Munchen), Ryad Mahrez (Leicester City), Dries Mertens (Napoli), Arkadiusz Milik (Napoli), Mesut Ozil (Arsenal), Theo Walcott (Arsenal)

2 goluri: Vincent Aboubakar (Besiktas Istanbul), Alvaro Morata (Real Madrid), Franco Cervi (Benfica), Bruno Cesar (Sporting Lisabona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Moussa Dembele (Celtic), Yannick Ferreira-Carrasco (Atletico Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Munchen), Thomas Muller (Bayern Munchen), Neymar (FC Barcelona), Dmitri Poloz (Rostov), Eduardo Salvio (Benfica), Alexis Sanchez (Arsenal), Bernardo Silva (Monaco), Luis Suarez (FC Barcelona)

Ads

Cei mai buni marcatori din Champions Lague (din sezonul 1992-93, fara tururi preliminare):

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 96 goluri

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 89

3. Raul (+) 71

4. Ruud van Nistelrooy (+) 56

5. Thierry Henry (+) 50

6. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 49

7. Andrei Sevcenko (+) 48

8. Filippo Inzaghi (+) 46

8. Karim Benzema (Real Madrid) 46

10. Didier Drogba (+) 44

Semnul (+) indica jucatorii care nu mai sunt in activitate.