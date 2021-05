Guardiola nu a uitat de seici dupa calificarea in finala Ligii Campionilor

La finalul partidei, antrenorul spaniol Josep Guardiola a impartit multumirile, iar printre primii amintiti au fost oamenii cu bani din Abu Dhabi."As vrea sa imi exprim un gand pentru jucatorii care nu au evoluat in aceasta seara, pentru staff-ul si oamenii din Abu Dhabi, care ne-au ajutat sa ducem clubul la nivelul urmator, pentru atat de multi jucatori care au evoluat la City in trecut, datorita lor suntem astazi aici. Am scos din competitie o echipa care a eliminat pe Barca si Bayern in rundele anterioare. Am suferit mult. Am jucat mai bine in a doua repriza si este o victorie foarte mare pentru noi", a spus Pep.Guardiola despre.... A fost ciudat sa joc un astfel de joc fara public. Este o realizare, dar fanii nostri ar fi trebuit sa fie acolo. Clubul apartine oamenilor. Noi, trecem, suporterii raman. Trebuie sa fie foarte mandri. Am apreciat cu adevarat prezenta lor in aceasta seara, chiar daca nu erau in tribune.Am cerut ca grindina sa fie curatata la pauza.Incredibil... Am schimbat putin echipa pentru a sustine mai bine apararea. E si ziua lui. Ce cadou! A fost un capitan extraordinar, a jucat foarte bine.Aceasta finala valideaza munca din ultimii patru ani. A ajunge la finala este atat de greu. Trebuie sa fii calm, sa stii sa suferi, sunt vremuri proaste. Este un sezon fantastic si ne meritam locul in finala. Parizienii sunt foarte competitivi, nu renunta si sunt obisnuiti sa castige. Am ramas calmi. Detaliile, eventual cartonasele rosii, sunt cele care decid meciurile. Posesia? Au primit mingea, noi am primit-o in a doua repriza. Am schimbat lucrurile in a doua repriza, ne-am descurcat mai bine. Este intotdeauna un risc, fundasii lor au jucat foarte sus, a trebuit sa ne adaptam.Este un mare talent, este mereu prezent la meciurile mari. Este un jucator fantastic. Jucatorii sunt judecati dupa meciurile mari si ii plac astea. Primul gol a fost magnific, o lovitura din dreapta. Al doilea a fost foarte frumos si el. El a inscris trei din patru goluri in cele doua meciuri, felicitari pentru el!".City va intalani in finala invngatoarea din disputa Chelsea Real Madrid (1-1 in tur), care se joaca in aceasta seara de la ora 22.00.