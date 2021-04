Spectacolul Ligii Campionilor se intoarce: Bayern Munchen vrea sa dea lovitura fara Lewandowski

Bayern Munchen a pierdut cu 3-2 in tur si trebuie sa marcheze macar de doua ori pentru a intoarce soarta calificarii. Va fi o misiue dificila, tinand cont ca gogleterul Robert Lewandowski este indisponibil , la fel ca si Gnabry, care are Covid."In tur am avut multe sanse de gol pe care le-am irosit, trebuia sa fim mai precisi. Incercam sa producem surpriza totusi, stim ca trebuie sa dam macar doua goluri", a spus antrenrul german Hansi FlickEchipe probabileParis: Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Draxler, Neymar ; MbappeBayern: Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sane, Muller, Coman; Choupo-MotingMarti, ora 22.00 FC Porto, in tur 2-0Paris Saint-Germain- Bayern Munchen, in tur 3-2Miercuri, ora 22.00Borussia Dortmund - Manchester City , in tur 1-2Liverpool - Real Madrid , in tur 1-3.