Primul meci, prima infrangere pentru Lucescu in grupele Champions League. Juventus a invins la Kiev cu 2-0

Juventus a castigat cu 2-0 si asteapta derbyul cu Barcelona de saptamana viitoare.Morata a dat ambele goluri ale torinezilor, intr-un meci arbitrat de Ovidiu Hategan Cristiano Ronaldo a lipsit de la Juventus, fiind in continuare izolat, dupa ce a fost testat pozitiv la COVID - 19.Desfasurarea meciului:ECHIPELE:Bushchan - Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev - Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko - Tsygankov, Supryaha, De Pena.Antrenor: Mircea LucescuJuventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, Chielini - Rabiot, Betancur - Chiesa, Ramsey, Cuadrado- Kulusevski, Morata.Antrennor: Andrea PirloArbitru: Ovidiu Hategan, Asistenti: Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe. Arbitru de rezerva: Sebastian Coltescu.Minutul 1- a inceput meciulMinutul 12 - ocazie mare pentru Juventus. Chiesa suteaza cu stangul, dar portarul gazdelor respingeMinutul 14 - Chielini trimite mingea cu capul putin pe langa poartaMinutul 34 - Kulusevski, aproape de golul anului in Champions League. Mingea trimisa cu calcaiul de torinez a fost respinsa de BuschanMinutul 45 +1 - PauzaMinutul 46 - a inceput repriza a douaMinutul 46 - Morata deschide scorul chiar in debutul reprizei a douaMinutul 84 - Morata inscrie cu capul, dupa o centrare al lui CuadradroMinutul 90+ 3 - Finalul meciului