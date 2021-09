Imagine fabuloasă din vestiar cu Mbappe, Messi și Neymar! Ilie Dumitrescu: "Poza asta ar trebui să o aibă pe frigider toți fotbaliștii din Liga I"

Paris Saint-Germain a câștigat duelul bogătașilor din Liga Campionilor, 2-0 cu Manchester City.

Messi a spart gheața, reușind să marcheze primul gol pentru PSG.

El a marcat la vinclu, după o pasă superbă a lui Mbpappe.

La final, cei trei "crai" de la PSG au făcut o poză în vestiar la bustul gol, expunându-și pătrățelele de pe abdomene.

Forma fizică de invidiat a celor trei l-a impresionat și pe Ilie Dumitrescu. "Toți fotbaliștii din Liga 1 ar trebui să ia această poză și să o pună pe frigidere. Așa arată un fotbalist adevărat", a comentat Ilie la DigiSport.

