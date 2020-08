O echipa a fost eliminata din Champions League din cauza COVID 19

KF Drita este in carantina, dupa ce doi jucatori au fost testati pozitiv cu Covid-19.Meciul cu FC Linfield (Irlanda de Nord), contand pentru runda preliminara a Ligii Campionilor, ar fi trebuit sa se dispute marti seara, in Elvetia, insa a fost anulat.Cazul a fost a ajuns initial la Corpul de Control si Disciplina al UEFA, dar presedintele comisiei a trimis cazul la Comisia de Apel, avand in vedere urgenta problemei.Comisia de Apel a decis ca Linfield FC sa fie declarata castigatoarea cu 3-0 a meciului anulat.Linfield va juca in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, in care va intalni Legia Varsovia.