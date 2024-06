Performanta fabuloasa pentru Romania: Olimpia Cluj, in optimile Champions League

Campioana Romaniei la fotbal feminin, Olimpia Cluj, s-a calificat in optimile Ligii Campionilor, dupa ce a trecut de campioana Austriei, Neulengbach.

Dupa 1-1 pe teren propriu, ardelencele au scos un rezultat tras la indigo in Austria dupa timpul regulamentar, dar au reusit sa obtina calificarea in prelungiri.

2-2 s-a terminat meciul dupa 120 de minute, iar romancele au obtinut biletele pentru optimi datorita golurilor marcate in deplasare.

Ambele reusite ale Olimpiei Cluj i-au apartinut Alexandrei Lunca, o tanara in varsta de doar 17 ani care a debutat deja in nationala Romaniei.

In optimi, clujencele vor evolua impotriva echipei Torres, campioana Italiei in stagiunea trecuta.

Formatia din "Cizma" a trecut in 16-imi de Apollon Limasson, grupare la care sunt legitimate patru jucatoare din nationala Romaniei.

In sezonul trecut al Ligii Campionilor, Olimpia Cluj a fost eliminata in 16-imi de Olympique Lyon (scor general 0-12), formatie care avea sa castige in cele din urma competitia.

Ads