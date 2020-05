Planul UEFA pentru incheierea sezonului in Champions League

Ziare.

Conform postului de televiziune din peninsula, forul continental doreste ca Champions League sa se reia pe 7 si 8 august, cu meciurile ramase de jucat din mansa secunda a optimilor de finala (Juventus - Olympique Lyon Real Madrid si Bayern Munchen Chelsea Londra).Competitia va continua apoi cu sferturile de finala care ar urma sa se dispute intr-o singura mansa, pe 13 si 14 august, pe teren neutru.Castigatoarea trofeului ar urma sa fie decisa la capatul unui turneu Final Four, cu participarea celor patru semifinaliste, dar nu la Istanbul, gazda initiala a finalei Ligii Campionilor, ci in Germania, din cauza incertitudinilor legate de evolutia infectarilor cu Covid-19 in Turcia, sustine Sky Italia.Bundesliga germana a fost prima dintre cele mai importante ligi de fotbal din Europa al carei sezon a fost reluat, la jumatatea acestei luni, cu portile inchise.