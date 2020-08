Poza anului: Lewandowski a dormit cu trofeul Champions League in pat

Polonezul a dormit toata noaptea cu trofeul in pat, dupa finala castigata de Bayern Munchen , in fata lui PSG , 1-0.Robert Lewandowski a iesit si golgheter-ul competitiei, cu 15 goluri.Polonezul a mai fost aproape de castigarea trofeului, in 2013, a pierdut finala Champions League cu Borussia Dortmund, in fata lui Bayern Munchen.CITESTE SI: Un parizian refuzat de PSG a adus trofeul Champions League la Munchen