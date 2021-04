Autocarul lui Real Madrid, atacat de fanii lui Liverpool

Fanii englezi au asteptat echipa madrilena cu torte si au aruncat diverse obiecte in autocar, potrivit marca.com. Cel putin o un geam a fost spart, dar niciun jucator sau membru al staff-ului nu a fost ranit.Clubul Liverpool a condamnat "comportamentul inacceptabil si rusinos" al "catorva persoane", dupa ce autocarul echipei Real Madrid s-a ales cu un geam spart cand a ajuns miercuri la Stadionul Anfield, potrivit BBC.Sute de fani ai lui Liverpool s-au indreptat spre Anfield Road inainte de mansa secunda a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor . Atocarul cu jucatorii formatiei Real Madrid a fost huiduit la trecere, iar mai multe obiecte au fost aruncate inspre el.Un purtator de cuvant al clubului Liverpool a declarat: "Condamnam fara echivoc actiunile care au dus la deteriorarea autocarului echipei Real Madrid in timpul sosirii sale la Anfield, in aceasta seara. Este un comportament total inacceptabil si rusinos al catorva persoane.Ne cerem scuze sincer vizitatorilor nostri pentru orice suferinta cauzata. Vom lucra impreuna cu politia din Merseyside pentru a stabili faptele si pentru a-i identifica pe cei responsabili."Real Madrid s-a calificat in semifinalele Champions League dupa 0-0 in meciul retur.