Reactii dupa tragerea la sorti din Champions League: "Vrem sa obtinem o perfomanta mare si sa mergem in semifinale"

"Este ceva istoric si pentru noi si pentru orasul Bergamo ceea ce am reusit. Atalanta va juca ca si pana acum, cu hotararea de o obtine o performanta mare, sa ajungem in semifinale.Suntem onorati ca ne aflam in sferturile Champions League", a spus Antonio Percassi, patronul Atalantei.Si oficialul lui Leipzig, Markus Krosche, este nerabdator sa joace sfertul de finala cu echipa lui Simeone."Leipzig are o filozofie clara. Avem jucatori tineri, abia asteptam aceasta partida, cu Atletico Madrid ", spus germanul dupa tragerea la sorti la Digisport.