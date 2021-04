Ce a spus Zidane dupa calificarea in semifinalele Champions League in fata lui Liverpool

"Am meritat calificarea, dar stiam ca va fi dificil. Am controlat bine jocul, am muncit mult si sunt incantat pentru baieti. Era extrem de important pentru noi sa ne calificam. Suntem bucurosi ca ne-am calificat, dar inca nu am castigat nimic. Inca suntem in lupta in ambele competitii. Sunt mandru de echipa si de tot ce facem", a spus Zidane.De cealalta parte, Jurgen Klopp a declarat ca Liverpool a pierdut calificarea la meciul tur. "Prestatia generala a echipei a fost buna, mult mai buna decat in tur, insa nu am pierdut calificarea acum, am pierdut-o la Madrid. A fost un meci dificil pentru Real Madrid, am fost buni, am fost agresivi, am jucat foarte bine in unele momente. Am avut ocazii mari la inceput. Sunt situatii in care Mo Salah inscrie cu ochii inchisi, dar nu a fost cazul si acum...", a afirmat Klopp.Echipa Real Madrid s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a remizat, miercuri, in deplasare, scor 0-0, cu Liverpool in mansa secunda a sferturilor de finala. In tur, madrilenii s-au impus cu scorul de 3-1.