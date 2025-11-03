Rezultatele inregistrate marti in Liga Campionilor

Iata rezultatele inregistrate marti in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor:

GRUPA E

Chelsea - Bayer Leverkusen 2-0 (Luiz '67, Mata '90)

Genk - Valencia 0-0

GRUPA F

Borussia Dortmund - Arsenal 1-1 (Perisici '88 / van Persie '42)

Olympiakos Pireu - Marseille 0-1 (Gonzalez '51)

GRUPA G

APOEL Nicosia - Zenit 2-1 (Manduca '73, Almeida '75 / Zyrianov '63)

Porto - Sahtior Donetk 2-1 (Hulk '28, Kleber '51 / Adriano '12)

GRUPA H

Barcelona - AC Milan 2-2 (Pedro '36, Villa '50 / Pato '1, Silva '90+2)

Viktoria Plzen - BATE Borisov 1-1 (Bakos '45 / Bressan '69)

*Toate partidele au fost transmise in format LIVE score de site-ul Ziare.com.

Meciurile din celelalte patru grupe sunt programate miercuri.

