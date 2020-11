Runda a 3-a a grupelor Champions League - pariuri si ponturi interesante

Pasionatii de pariuri sportive au din nou numeroase evenimente pe care sa mizeze in timpul saptamanii, nu doar in week-end, cand se joaca de obicei etape in campionatele de top din Europa. Exista multe optiuni de pariere si sunt asteptate inclusiv surprize. Iata mai jos cateva ponturi pariuri Champions League selectate si recomandate de specialistii de la gnttips.roFoarte animat se asteapta sa fie meciul dintre campioana Austriei si cea a Germaniei si a Europei. Cele doua formatii pot fi considerate vecine, chiar daca se afla in state diferite - distanta rutiera dintre Munchen si Salzburg este de doar 146 de km! Evident, Bayern Munchen este o formatie mult mai valoroasa si acest lucru probabil se va vedea in rezultatul final.In Grupa A din Champions League , echipele ocupa primul si ultimul loc dupa 2 etape, dar ambele au marcat de cel putin 2 ori in partidele jucate pana acum, indicand un spirit ofensiv puternic. Bayern Munchen a trecut de Atletico Madrid (4-0) si Lokomotiv Moscova (2-1), in timp ce Salzburg a terminat 2-2 pe teren propriu cu echipa din Rusia si a pierdut la limita, 2-3, in Spania.Germanii trec printr-o perioada foarte buna, cu 13 meciuri fara infrangere in Europa. In plus, nu au pierdut niciodata cu echipe din Austria. Tinand cont de toate aceste informatii, iata un pont care poate fi incercat la pariuri pentru o cota foarte buna - 2.00 - la Unibet: cu ajutorul functiei de creare pariu, se vor selecta faptul ca Bayern castiga, ambele marcheaza si se inscriu peste 2.5 goluri in meci.Real Madrid si Inter Milano sunt doua echipe ce impun respect chiar si numai prin rezonanta brandurilor in fotbalul international, insa in grupele Champions League de anul acesta nu au avut un start deloc bun, nereusind victoria in primele 2 etape. Real si Inter erau favorite in grupa, dar ocupa ultimele pozitii in clasamentul actual. Echipa lui Zinedine Zidane a pierdut pe teren propriu contra lui Sahtior (2-3) si a reusit doar un egal pe terenul celor de la Borussiei Monchengladbach (2-2). Nici Inter nu s-a descurcat prea bine: 2-2 acasa cu Gladbach si 0-0 in Ucraina cu Sahtior.In 4 din cele 5 meciuri directe jucate de Real si Inter in Capitala Spaniei, gazdele s-au impus. In plus, Real a aratat forma buna in La Liga, unde a castigat cu Huesca (4-1) si chiar cu eterna rivala FC Barcelona (3-1) in El Clasico. Real Madrid are mare nevoie de victorie pentru a-si pastra sanse reale la primavara europeana si pentru a nu compromite sezonul in Champions League.Pontul pentru acest meci la pariuri online este un pariu combo Champions League la Unibet: victorie Real Madrid & sub 4.5 goluri - cota 2.40.Atalanta si Liverpool ocupa primele doua pozitii in clasamentul Grupei D din Champions League. Echipele se intalnesc pentru prima data in istorie si se asteapta un meci spectaculos, asa cum sunt de obicei partidele dintre italieni si englezi. Ambele formatii au o medie de peste 2.4 goluri / meci in ultimele 10 meciuri jucate in postura din aceasta intalnire (gazde si respectiv oaspeti), deci golurile probabil nu vor lipsi, condimentand jocul pentru privitori. Pontul de pariuri la Unibet: X2 & ambele marcheaza - cota 1.81.