PSG merge in semifinalele Champions League, dupa un meci nebun cu Atalanta. Francezii au dat doua goluri in finalul meciului

Italienii conduceau cu 1-0 in minutul 80, insa PSG a dat doua goluri, in minutul 90 prin Marquinhos si Choupo-Moting, in minutul 93.Francezii merg in semifinale, acolo unde vor intalni pe castigatoarea din meciul Leipzig- Atletico Madrid Partida s-a jucat pe Estadio Da Luz din Lisabona.: Sportiello - Toloi, Caldara, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Pasalic, Gomez - ZapataRezerve: Gelmi, Rossi, Sutalo, Palomino, Czyborra, Muriel, Piccoli, Malinovskyi, Da Riva, Castagne, Bellanova, ColleyAntrenor: Gian Piero Gasperini: Navas - Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Gueye - Sarabia, Icardi, Neymar Rezerve: Rico, Bulka, Mbappe, Paredes, Choupo-Moting, Diallo, Draxler, Bakker, Kalimuendo-Muinga, Dagba, Ruiz-Atil, Mbe SohAntrenor: Thomas TuchelArbitru: Anthony Taylor (Anglia)Minutul 1 - A inceput meciulMinutul 3 - ocazie pentru Atalanta, Papu Gomez suteaza cu stangul, insa Navas retineMinutul 3 - ocazie uriasa Neymar. Singur cu portarul, brazilianul trimite pe langa poartaMinutul 11 -Navas salveaza sutul lui HaterbourMinutul 26 - goool Pasalic, care inscrie cu un sut pe langa NavasMinutul 42- Neymar trimite pe langa poarta, dintr-o pozitie foarte bunaMinutul 45 + 1 - PauzaMinutul 46- a inceput repriza a douaMinutul 74 - Mbappe suteaza, dar respinge portarul AtalanteiMinutul 76- sutul lui Neymar este retinut de SportielloMinutul 80 - Mbappe blocat de apararea AtalanteiMinutul 90- Marquinhos egaleaza cu un gol norocosMinutul 93 - goool PSG, Choupo-Moting inscrieMinutul 90+6 - Finalul meciului