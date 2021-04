LIVE Champions League, sferturi de finala: Liverpool - Real Madrid si Dortmund - Manchester City. Pauza

- Liverpool are o ocazie mare - Mo Salah din pozitie buna, suteaza dar respinge Courtois- Dortmund a deschis scorul contra lui City, prin BellinghamMinutul 45 - Liverpool - Real Madrid 0-0. Dortmund - City 1-0. PauzaSe disputa ultimele meciuri din sferturile de finala din Champions League.Liverpool incearca sa se califice dupa infrangerea din tur, 1-3, cu Real Madrid.In Germania, Dortmund vrea sa dea marea lovitura si sa mearga in semifinale in fata bogatilor de la Manchester City . In tur, a fost 2-1 pentru englezi.Echipele de start:Alisson- Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Milner- Salah, Firmino, ManeRezerve: Adrian, Davies - Thiago, Cain, Clarkson, B. Davies, H. Davies, D. Jota, N. Keita, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Tsimikas, WilliamsAntrenor: Jurgen KloppCourtois - Valverde, Nacho, Militao, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius JrRezerve: Altube, Lunin - Arribas, Chust, Isco, Marcelo, Mariano, Marvin, Odriozola, RodrygoAntrenor: Zinedine Zidane Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Emre Can, Dahoud, Bellingham - Reus, Haaland, KnauffRezerve: Burki, Drljaca, T. Hazard, Schulz, Brandt, Reinier, Meunier, Piszczek, Tigges, Passlack, Reyna, RaschlAntrenor: Edin TerzicEderson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gundogan - Mahrez, Bernardo Silva, FodenRezerve: Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Laporte, F. Torres, B. Mendy, Fernandinho, Cancelo, E. GarciaAntrenor: Pep Guardiola