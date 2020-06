UEFA a stabilit numele noului oras care va gazdui turneul "Final 8" al Champions League din vara - presa

Ziare.

In loc de Istanbul asadar, turneul Final 8 al UEFA Champions League va avea loc in capitala Portugaliei, Lisabona, in dauna oraselor Moscova si Frankfurt, dupa cum anunta cotidianul german Bild , care scrie ca decizia oficiala va fi anuntata si de UEFA pe 17 iunie."Lisabona a invins in acest duel Frankfurtul si s-a revansat pentru duelul Benfica - Eintracht, din editia trecuta a Europa League!", notau cei de la Bild.UEFA a ales Lisabona caci Portugalia nu mai are echipe angrenate in aceasta faza a Champions League, pentru ca ofera o infrastructura foarte buna, cu 3 stadioane de top, dar si pentru ca situatia sanitara din cauza COVID-19 este tinuta sub control. Liga Campionilor va reintra in scena pe 4/5 august, dupa ce se termina toate campionatele. Pentru a scurta turneul, dupa ce vor avea loc si ultimele 4 meciuri retur din optimi, UEFA a decis programarea unui turneul Final 8, cu meciuri in manse unice din sferturi, semifinale si pana in finala.Istanbul a renuntat la organizarea turneului din cauza conditiei impuse de UEFA, si anume disputarea partidelor fara fani.Marea finala a Champions League va avea loc la finele lunii august, stadionul Da Luz din Lisabona, casa Benficai.In Portugalia au fost 34.351 de cazuri de coronavirus pana acum, cu 1.474 de decese (9 in ultimele 24 de ore).Citeste si:D.A.