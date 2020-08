VIDEO Povestea francezului de 17 ani care a intrat in istoria Champions League. "Este mult mai tehnic ca Mbappe"

La doar 17 ani si doua zile, francezul a jucat 18 minute pentru Lyon, in semifinala pierduta in fata lui Bayern, 0-3.Povestea lui Cherki in fotbal incepe la echipa din Saint Priest, acolo unde a fost ochit de scouterii lui Lyon, la varsta de 7 ani, si adus la academia care i-a mai scos pe Benzema, Ben Arfa, Lacazette, Nabil Fekir."Cherki este mult mai tehnic ca Mbappe. Eu cred ca va ajunge mult mai mare", este declaratia presedintelui lui Lyon, Jean-Michel Aulas, care nu a ramas fara ecou. Barcelona , Liverpool au facut oferte concrete pentru tanarul fotbalist, insa Aulas nu se grabeste, stie ca poate scoate un pret foarte bun pe fotbalist.Cherki este nascut in Franta, dar din parinti algerieni si italieni. Poate sa evolueze si pentru nationalele de seniori si pentru Italia, insa idolul sau este Zidane.Intr-un interviu acordat presei franceze, anul trecut, fotbalistul lui Lyon spunea ca visul sau este sa joace la Real Madrid, pentru a fi antrenat de Zidane.Toata lumea fotbalului din Franta este innebunita de talentul lui Rayan Cherki. "Este un fenomen. Nu am mai vazut asa ceva de la Zidane", spun francezii despre el.SURSA VIDEO: YOUTUBE / thegood com