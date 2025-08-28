Tragere la sorți în Champions League, cu Cristi Chivu și alți 3 jucători români la start. Lista adversarelor

Autor: Teodor Serban
Joi, 28 August 2025, ora 20:47
103 citiri
Tragere la sorți în Champions League, cu Cristi Chivu și alți 3 jucători români la start. Lista adversarelor
Cristi Chivu FOTO Inter

Cele mai bune echipe din Europa şi-au aflat joi adversarele din faza principală a Ligii Campionilor. Printre participante se numără şi echipa lui Cristian Chivu, Inter Milano.

Tragerea la sorţi a fost efectuată de starurile Zlatan Ibrahimovic şi Kaka.

Deţinătoarea trofeului, PSG, va înfrunta echipele Bayern Munchen (acasă), FC Barcelona (în deplasare), Atalanta (acasă), Bayer Leverkusen (în deplasare), Tottenham (acasă), Sporting (în deplasare), Newcastle (acasă) şi Athletic Bilbao (în deplasare).

Inter va evolua cu Liverpool (acasă), Borussia Dortmund (în deplasare), Arsenal (acasă), Atletico Madrid (în deplasare), Slavia Praga (acasă), Ajax Amsterdam (în deplasare), Kairat Almaty (acasă) şi Union SG (în deplasare).

Echipa lui Radu Drăguşin, Tottenham, va înfrunta Borussia Dortmund (acasă), PSG (în deplasare), Villarreal (acasă), Frankfurt (în deplasare), Slavia Praga (acasă), Bodo/Glimt (în deplasare), Copenhaga (acasă) şi Monaco (în deplasare).

Echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, va evolua cu Bayern Munchen (acasă), Liverpool (în deplasare), Atletico Madrid (acasă), Bayer Leverkusen (în deplasare), Napoli (acasă), Olympiacos (în deplasare), Union SG (acasă) şi Newcastle (în deplasare).

Echipa lui Vlad Dragomir, Pafos FC, va înfrunta Bayern Munchen (acasă), Chelsea (în deplasare), Villarreal (acasă), Juventus (în deplasare), Slavia Praga (acasă), Olympiacos (în deplasare), Monaco (acasă) şi Kairat Almaty (în deplasare).

În faza Ligii sunt implicate 36 de echipe.

Partidele vor avea loc la 16/17/18 septembrie 2025, 30 septembrie –1 octombrie2025, 21/22 octombrie 2025, 4/5 noiembrie 2025, 25/26 noiembrie 2025, 9/10 decembrie 2025, 20/21 ianuarie 2026, 28 ianuarie 2026.

NZZ: Antisemitism "cool", noua modă în România
NZZ: Antisemitism "cool", noua modă în România
Un articol din Neue Zürcher Zeitung arată cum antisemitismul și revizionismul câștigă teren în România: între glorificarea trecutului, ascensiunea AUR și ezitările președintelui...
Veste tristă în legătură cu Massimo Moratti, legendarul președinte al lui Inter Milano
Veste tristă în legătură cu Massimo Moratti, legendarul președinte al lui Inter Milano
Massimo Moratti, fostul președinte al lui Inter Milano, se află internat la secția de Terapie Intensivă a Institutului Humanitas din Rozzano, din cauza unei pneumonii severe. Potrivit...
#champions league, #tragere la sorti, #Cristi Chivu, #romani , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a dus la conferinta la US Open si nu i-a venit sa creada ce vede! "Umilit de iubita, in fata tuturor"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO Zlatan Ibrahimovic a aparut la tragerea la sorti a UCL si a surprins pe toata lumea cu noul sau look

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tragere la sorți în Champions League, cu Cristi Chivu și alți 3 jucători români la start. Lista adversarelor
  2. U Craiova - Bașakșehir, un meci pentru istoria oltenilor. E infern în Bănie! Două goluri în primele 10 minute LIVETEXT
  3. CFR Cluj - Hacken, în Conference League. Doar o minune îi poate califica pe ardeleni. Prima repriză LIVETEXT
  4. Jucătorii Rapidului, despre problema echipei: „Nu știu cât timp va mai funcționa asta”
  5. Decizia celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, la un an de la decesul jucătoarei Iryna Glibko
  6. A fost adus cu surle și trâmbițe de CFR Cluj, dar pleacă de la echipă fără să debuteze: „L-am invitat să reziliem.”
  7. S-a săturat. „Puștiul minune” de la FCSB vrea să plece de la echipă. Becali i-a răspuns imediat: „Trebuie să joace fotbal.”
  8. FCSB - Aberdeen, cu calificarea pe masă. Echipa de start anunțată de Gigi Becali și unde se vede meciul LIVETEXT, de la 21.30
  9. Gigi Becali, anunț important în ziua meciului FCSB - Aberdeen: ”O să mă duc, ce să mai...Astăzi mă duc. Leul e leu, spulberă tot”
  10. Pierdere pentru fotbalul românesc. A murit unul dintre cei mai valoroși portari, fost campion național