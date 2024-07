Baeten, sigur pe el după debutul la FCSB: ”Mă simt uimitor”

1-1 a fost scorul meciului tur dintre FCSB și Maccabi Tel Aviv. Pe 31 iulie, în Ungaria, va avea loc returul.

În tribunele stadionului din Ghencea au fost peste 26.000 de oameni. William Baeten a debutat la FCSB în acest duel, intrând pe teren în minutul 84. După meci, el a descris sentimentele pe care le-a avut.

Acesta crede că este la cea mai bună echipă din România, dar admite că jocul putea fi mai bun.

”A fost un sentiment excelent! Primele mele minute pentru acest club uimitor, mă simt bine și abia așteptam să prind primele mele minute. Mă simt foarte bine.

Cred că puteam să jucăm mai bine. Puteam să începem mult mai bine jocul, am ratat câteva ocazii, dar am fost echipa mai bună. Cred că am arătat încrezători în joc și sper să ne calificăm. Avem de făcut analiza și să vedem ce avem de făcut mai bine.

Mă simt bine purtând acest tricou. Sunt la cea mai bună echipă din România și este extraordinar să fiu aici”, a spus William Baeten.

Belgianul de 27 de ani a fost adus de FCSB de la FCU Craiova, după ce a retrogradat cu oltenii în a doua divizie.

