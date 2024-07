”Am controlat jocul”. Antrenorul lui Maccabi, optimist după primul meci cu FCSB

Antrenorul echipei de fotbal Maccabi Tel Aviv, Zarko Lazetic, a declarat, marţi seara, într-o conferinţă de presă susţinută după remiza, 1-1, cu FCSB, din prima prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, că şansele de calificare în faza următoare sunt 50-50%.

"Am controlat prima repriză, ne-am creat şanse de a marca, însă în a doua am pierdut posesia mai uşor decât ne-am dorit. FCSB a arătat în partea a doua că este într-o formă mai bună, are un alt ritm de joc datorită meciurilor oficiale jucate până acum. Şansele de calificare sunt în continuare 50-50%. Acum avem o săptămână la dispoziţie pentru a pregăti returul care cu siguranţă va fi unul dificil pentru ambele echipe", a spus antrenorul sârb.

"Nu am fost surprinşi prea mult azi, adversarii nu au schimbat multe lucruri faţă de jocul obişnuit. Ştiam că jucătorii lor sunt buni. Am anticipat primul lor unsprezece cu excepţia unui jucător la mijloc. A fost greu pentru noi azi şi pentru că a fost primul nostru meci oficial. Dacă mă simt norocos? Eu sunt OK, nimic nu e decis după acest meci. Nici dacă ei câştigau azi, nici dacă noi câştigam nu era decis nimic", a adăugat el.

Lazetic este de părere că formaţia sa este dezavantajată de faptul că nu poate juca returul pe terenul propriu.

"Va conta mult faptul că returul nu îl jucăm pe teren propriu, ci la Budapesta. Însă asta e situaţia acum şi nu o putem schimba. Cu siguranţă ne va lipsi stadionul nostru, ne vor lipsi suporterii noştri, dar acestea nu trebuie să fie scuze. Vom încerca să câştigăm şi să mergem mai departe", a precizat tehnicianul.

FCSB şi formaţia israeliană Maccabi Tel Aviv au încheiat la egalitate, 1-1 (0-0), marţi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Manşa secundă va avea loc pe 31 iulie, la Budapesta, pe ''Bozsik Arena''.

În cazul în care va trece de Maccabi Tel Aviv, FCSB va da în turul al treilea preliminar peste învingătoarea dintre Shamrock Rovers FC (Irlanda) şi Sparta Praga (Cehia). Campioana României ar juca prima manşă în deplasare, pe 6 sau 7 august, iar revanşa ar avea loc la Bucureşti, pe 13 august.

Dacă va fi eliminată de Maccabi Tel Aviv, FCSB va juca în turul al treilea preliminar din Europa League cu învinsa dintre FK Panevezys (Lituania) şi Jagiellonia Bialystok (Polonia). Jagiellonia a câştigat cu 4-0 în Lituania. Campioana României ar juca prima manşă în deplasare, pe 8 august, iar manşa secundă la Bucureşti, pe 15 august.

