Câteva tinere din Rusia, influenceri pe Instagram, au postat clipuri video în care își taie gențile de la Chanel.

Magazinele casei de modă au fost închise în Rusia și nici intermediarii nu mai pot duce accesoriile în această țară.

Inflencerițele consideră că aceasta este „rusofobie”.

Victoria Bonya, fotomodel cu peste 9 milioane de urmăritori pe Instagram, a postat un videoclip în care taie cu foarfeca o geantă neagră de la Chanel.

„Dacă Chanel nu îşi respectă clienţii, noi de ce să respectăm casa de modă Chanel?”, a spus fotomodelul.

Și Marina Ermoshkina, vedetă TV din Rusia, cu peste 290 de mii de urmăritori pe Instagram, a distrus o geantă Chanel.

„Pentru noi - fetele din Rusia- prezența casei de modă Chanel în viața noastră nu joacă niciun rol. Noi am fost întotdeauna chipul acestui brand, noi am fost cele care, din copilărie, ne-am stabilit scopul de a cumpăra o geantă a acestui brand. Și am cumpărat.

Dar nici o geantă, nici un singur lucru nu merită dragostea mea pentru Patria mea, nu merită respectul meu, sunt împotriva rusofobiei, sunt împotriva unui brand care susține rusofobia.

Chanel este doar un accesoriu. Un accesoriu care la un moment dat a decis să umilească oamenii, compatrioții mei, au decis să discrimineze oamenii pe criterii de naționalitate, ceea ce nu voi tolera. La urma urmei, cel mai important sunt principiile și nu ceea ce este în mâinile tale, ci ceea ce este în interiorul tău”, a transmis vedeta.

