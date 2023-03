A fost desemnat aeroportul anului 2023. Are o cascadă interioară de 40 de metri FOTO

Aeroportul Changi din Singapore a fost desemnat cel mai bun aeroport din lume în cadrul premiilor Skytrax World Airport Awards 2023, cunoscute și ca "Oscarurile industriei aeroportuare".

Aeroportul, care găzduiește o cascadă interioară de 40 de metri înălțime, cea mai mare din lume, și care a fost câștigător de 11 ori anterior, a câștigat, de asemenea, premiile pentru World's Best Airport Dining, World's Best Airport Leisure Amenities și Best Airport in Asia.

Aeroportul anului 2021 și 2022, Aeroportul Internațional Hamad din Doha, ocupă locul al doilea în clasamentul global și a câștigat trei premii de top, pentru cel mai bun aeroport din lume pentru cumpărături, cel mai bun aeroport din Orientul Mijlociu și cel mai curat aeroport din Orientul Mijlociu.

Aeroportul Haneda din Tokyo ocupă locul al treilea în clasamentul global și a obținut un trio de premii în cadrul ceremoniei, care a avut loc la Amsterdam - cel mai curat aeroport din lume, cel mai bun aeroport intern din lume și cel mai bun aeroport cu PMR și facilități accesibile.

New York a primit, de asemenea, numeroase distincții, terminalul B al aeroportului LaGuardia primind premiul pentru cel mai bun terminal nou de aeroport din lume, în aceeași zi în care a primit și cel mai înalt "rating de 5 stele pentru terminale de aeroport" din partea Skytrax.

Aeroportul Charles de Gaulle din Paris ocupă locul cinci în clasamentul global și a fost desemnat cel mai bun aeroport din Europa, iar aeroportul din Munchen a câștigat premiul pentru cel mai bun serviciu de personal aeroportuar din Europa, precum și cel mai bun aeroport din Europa Centrală.

Aeroportul din Istanbul a câștigat premiile pentru cel mai prietenos aeroport pentru familii și cel mai bun aeroport din Europa de Sud.

Un nou premiu pentru 2023, Skytrax a introdus pentru prima dată categoria "Artă în aeroport", aeroportul câștigător fiind Houston Airport System, ca recunoaștere a standardelor artistice din cele două aeroporturi ale sale, Aeroportul William P. Hobby și Aeroportul George Bush Intercontinental Houston. În cazul Art in the Airport, rezultatele se bazează pe juriul Skytrax și nu pe rezultatele sondajelor efectuate în rândul clienților.

Aeroportul Internațional Seattle-Tacoma a câștigat premiul pentru cel mai bun aeroport din America de Nord.

În regiunea Australia/Pacific, Aeroportul Melbourne a câștigat premiile pentru cel mai bun aeroport din Australia și Pacific și pentru cel mai bun personal de aeroport din Australia și Pacific.

Aeroportul din Budapesta a fost desemnat cel mai bun din Europa de Est, cel din Bogota (Columbia) - cel mai bun din America de Sud, cel din Cape Town (Africa de Sud) - cel mai bun din Africa, iar cel din Nur Sultan (Kazahstan) - cel mai bun din Asia Centrală.