O acuarelă realizată de Regele Charles al III-lea, realizată în 2001, a fost vândută în licitaţie, joi, cu un preţ de zece ori mai mare faţă de estimarea iniţială, relatează CNN.

Opera reprezintă reşedinţa regală de la Balmoral, în Scoţia.

”În cariera mea de curator nu am văzut atât de multe oferte depuse înaintea unei licitaţii”, a indicat Hamish Wilson, care a făcut oficiile la casa de licitaţii Bonhams.

Lucrarea, estimată la 600 de lire sterline (în jur de 689 de euro) s-a vândut în final pentru 5.737 lire sterline (în jur de 6.589 de euro).

