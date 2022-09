Charles al III-lea a condus procesiunea defunctei regine Elizabeth a II-a la Edinburgh. Sicriul a fost depus în catedrala St Giles VIDEO

Procesiunea defunctei regine Elizabeth a II-a a sosit luni la Catedrala St Giles, la Edinburgh, unde sicriul rămâne 24 de ore înainte să plece spre Londra.

Regele Charles al III-lea, fraţii şi sora sa au mers în spatele sicriului pe Royal Mile, în oraş, de la Palatul Holyroodhouse la catedrală, un drum pe care mii de oameni s-au adunat să-şi ia adio de la fosta suverană, relatează BBC.

O slujbă de pomenire, de aproximativ o oră, a avut loc înainte ca poporul în doliu să-i aducă un ultim omagiu defunctei regine. Regele a vorbit luni pentru prima oară în Parlament, în faţa deputaţilor şi lorzilor, şi s-a angajat să-şi facă ”detoria altrusit”.

Un moment de reculegere urmează să aibă loc duminică, la ora locală 20.00 (22,00, ora României), în seara dinaintea funeraliilor lui Elizabeth a II-a la Abaţia Westminster. Prinţul Harry i-a mulţumit luni ”bunicii” sale pentru sfaturile sănătoase şi ”zâmbetul molipsitor”.

Charles al III-lea, care a condus această procesiune emoţionantă, au intrat în catedrală împreună cu cei trei fraţi şi sora sa, dar şi Camilla, contesa de Wessex Sophie şi viceamiralul Sir Tim Laurence.

