Regele Charles al III-lea a afirmat vineri, în primul discurs adresat naţiunii, că de-a lungul vieţii ei, Majestatea sa Regina, iubita sa mamă, a fost o inspiraţie şi un exemplu pentru el şi pentru toată familia sa. El a anunţat că nu se va mai putea dedica proiectelor sale caritabile.

„De-a lungul vieţii ei, Majestatea sa Regina, iubita mea mamă, a fost o inspiraţie şi un exemplu pentru mine şi pentru toată familia mea”, a afirmat Charles al lll-lea.

”Pe lângă durerea pe care o simţim, noi, cei din familie şi o împărtăşim alături de dvs, cei din Regatul Unit, din toate ţările în care Regina a fost şef de stat, din Commonwealth şi întreaga lume, sentuimentul recunoştinţei pentru cei peste 70 de ani de-a lungul cărora mama mea i-a slujit pe oamenii din atâtea popoare ca regină”, a continuat el.

”În 1947, la cea de-a 21-a aniversare, a transmis că îşi va devota întreaga viaţă slujurii acestor popoare. A fost nu doar o promisiune, ci un angajament personal profund care i-a definit întreaga viaţă. A făcut sacrificii în numele datoriei şi faptul că s-a consacrat a făcut-o să nu se clintească în pofida schimbărilor, dar şi în timp de bucurie, sărbătoare, tristeţe şi pierderi”, a mai spus suveranul Marii Britanii.

“To my darling mama… I want to say simply this, thank you”

