Lui Charles Leclerc nu i s-a pus nicio întrebare la conferința de presă: imagini virale cu reacția pilotului Ferrari VIDEO

Niciun ziarist nu a avut vreo întrebare pentru pilotul Ferrari Charles Leclerc după Marele Premiu al Azerbaidjanului.

Piloții Red Bull, Sergio Perez și Max Verstappen, au acaparat cursa, dar și conferința de presă.

Toate întrebările jurnaliștilor i-au vizat pe cei doi, în contextul în care Red Bull domină categoric acest campionat și singura întrebare care se pune e dacă vom avea un duel între Verstappen și Perez.

Leclerc, cel care a terminat pe locul 3 la Baku, a fost cam singur pe pistă, dar a fost ignorat și la conferința de presă de ziariști.

ESPN a filmat reacțiile pe care le-a avut Charles Leclerc în momentul în care curgeau întrebările pentru Max Verstappen și Sergio Perez.

Charles Leclerc's responses to the Red Bull drivers getting all the post-race questions 😅🤷‍♂️

(h/t @leclercsletters) pic.twitter.com/8e3Kd2YOH5