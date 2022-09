Nouă piloți au fost penalizați în calificările Marelui Premiu al Italiei la Formula 1. Cine pleacă din pole position

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a terminat sâmbătă pe primul loc calificările Marelui Premiu al Italiei la Formula 1, de la Monza. Nouă piloţi ai fost penalizaţi, printre aceştia aflându-se Max Verstappen şi Lewis Hamilton.

Podiumul calificărilor de la Monza a fost, în ordine, cu pilotul de la Ferrari, Charles Leclerc pe prima poziţie, urmat de Max Verstappen (Red Bull Racing) pe doi, Carlos Sainz (Ferrari) pe trei. Sergio Perez (Red Bull Racing) pe patru şi Lewis Hamilton (Mercedes) pe cinci.

Charles Leclerc va pleca pentru a opta oară din pole-position. Un număr de nouă piloţi au fost penalizaţi: Lewis Hamilton, Carlos Sainz şi Yuki Tsunoda vor pleca de pe ultima linie de start. Valtteri Bottas, Kevin Magnussen şi Mick Schumacher au fost penalizaţi cu 15 poziţii mai jos pe grila de start, Sergio Perez cu zece locuri, iar Max Verstappen şi Esteban Ocon cu câte cinci poziţii.

QUALIFYING CLASSIFICATION @Charles_Leclerc takes his eighth pole of the season! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/xhIYae12fg